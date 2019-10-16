Плати или пой: Переселенец из Луганска возит людей в караоке-такси

В Виннице многодетный переселенец Андрей Турко из Луганска, который работает таксистом, оборудовал в автомобиле караоке-студию, и вместо расчета по счетчику пассажирам предлагает спеть.

Жительница Винницы, вызвав такси, и подумать не могла, что расплачиваться в нем можно песней. «Это не просто такси, это – такси-караоке. Я хочу вам предложить спеть», – поясняет водитель.

Не долго думая, пассажир соглашается, берет в руки микрофон и поет дуэтом с водителем свою любимую песню.

С начала боевых действий на Донбассе Андрей переехал из Луганска в Винницу. Здесь на первых парах отец 4-х детей хватался за любую работу, в частности, начал подрабатывать таксистом. Так появилась идея создать караоке-такси. «У меня уже был автомобиль, который был оборудован музыкальным оборудованием. Я сделал для себя. Мы подсоединили гитару, микрофоны, выезжали просто попеть где-то на площади», – рассказывает Андрей.

Теперь и в караоке такси есть все условия для пения. «Это микшерный пульт. Он для того, чтобы микшировать звук микрофона и звук фонограммы», – показывает водитель.

Во время музыкальных поездок он пользуется наушным микрофоном. Мини-концерт с поющими пассажирами снимает видеокамера, с их разрешения Андрей выставляет видеозаписи на свой YouTube-канал.

Клиентов у караоке-такси с каждым днем все больше. Каждый хочет проехать бесплатно, а самым голосистым платит сам таксист. «Если споют так, что мне понравится, у меня есть рецептор – это мурашки по коже. Если хоть одна появится – я плачу по счетчику», – отмечает Андрей.

Вдохновленный талантами пассажиров, переселенец планирует устраивать караоке-батлы среди школьников и подумывает организовать музыкальное состязание на всеукраинском уровне.

Как сообщалось ранее, сделать из автомобиля караоке Андрей Турко решил около 2-х месяцев назад, когда к нему в машину села девушка без настроения. При этом по словам пресс-секретаря патрульной полиции Винницкой области Татьяны Плахотнюк, такие поездки правил дорожного движения не нарушают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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