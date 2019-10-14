Война на Донбассе стала шоковой терапией для Украины, – Зеленский

Аннексия Крыма и война на Донбассе стала шоковой терапией для Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 14 октября, на встрече с украинскими военными в Донецкой области заявил президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя их с Днем защитника Украины.

«Уважаемые солдаты и господа офицеры, дорогие защитники! Сегодня для всей нашей страны не просто очередной праздник, и не обычный день в календаре. Сегодня, действительно, большой день – День защитника Украины, день отважных, бесстрашных и непобедимых воинов, мужчин и женщин со всех уголков нашей независимой Украины, настоящих национальных героев, которые каждый день защищают нашу Родину», – сказал он.

По его словам, еще несколько лет назад украинцы не могли себе представить, что в стране будет идти настоящая война, а в государстве недостаточно уделяли внимание обороноспособности Украины.

«Мы слышали о вооруженных конфликтах в мире, но были уверены, что нас это никогда не коснется. К сожалению, чтобы понять, как горько мы все тогда ошибались, для того, чтобы осознать весь масштаб катастрофы от такой недальновидности и наивной детской доверчивости, нашему государству пришлось заплатить слишком дорогую цену – потерять часть территории и самое главное – потерять тысячи наших людей, тысячи героев, тысячи украинцев», – заявил Зеленский.

«Аннексированный Крым и начало войны на Донбассе, ленты ужасных новостей с количеством жертв, обстрелов, захваченных населенных пунктов – это все было действительно шоковой терапией, как 2000 вольт пропустили по телу нашей родной Украины. Такие потрясения для любого государства являются историческими и определяющими. Такие моменты являются действительно моментами истины», – продолжил президент Украины.

Он отметил, что в такие моменты у украинского народа было два выбора – «сдаться или родиться заново, несмотря ни на что». «На зло всем врагам стать на ноги, обструсить пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь". Мы выбрали именно этот путь. Почему? Ответ очень простой: потому что мы – украинцы, свободные и несокрушимые. Мы – украинцы, и этим все сказано. Сегодня мы намного сильнее и крепче. Юные парни и девушки, которые еще вчера пошли защищать Украину, пошли защищать страну без бронежилетов и в кроссовках, сегодня они мужественные, закаленные и умелые рыцари, которые стоят на стороже национальной безопасности Украины», – подчеркнул Зеленский.

«Уважаемые воины! Сегодня я не хочу много говорить. Единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец, это – спасибо. Спасибо вам за вашу отвагу, спасибо вам за вашу доблесть, за характер, за дух, за волю, за выдержку, за мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо. Пусть Покрова Пресвятой Богородицы, которая издавна помогала украинским козакам всегда оберегает и защищает вас, возвращайтесь живыми! С Днем защитника Украины», – резюмировал глава государства.

Президент Украины также вручил государственные награды украинским военным.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!