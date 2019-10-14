В Мариуполе и Волновахе пограничники показали свою технику и пробежали марафон (Фото)

Донецкий пограничный отряд из состава Объединенных сил организовал показ военной техники в Мариуполе и Волновахе (Донецкая обл.) в честь Дня защитника Украины. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

«Главная аудитория - дети. Они ставят миллион вопросов и делают бесчисленное количество селфи. Их улыбки, любопытство и хорошее настроение - лучший подарок для зеленых беретов в День Защитника!», – говорится в сообщении.

Также уже традиционно военнослужащие Донецкого пограничного отряда в День защитника Украины приняли участие в марафоне. Вместе с мариупольцами военнослужащие Донецкого пограничного отряда пробежали патриотические километры, в очередной раз подчеркнув, что занятия спортом – лучший отдых.

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