Противники возвращения РФ в ПАСЕ будут работать и дальше - Ринкевичс

Министр иностранных дел Латвии Ринкевичс считает, что формат координационных встреч противников возвращения РФ в ПАСЕ, состоящий из парламентских делегаций разных стран Европы должен работать дальше. Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

«Напомню, что у нас 6 сентября в Риге состоялась встреча парламентских делегаций стран, которые не поддерживали решение о возвращении России права голоса в ПАСЕ. Это была хорошая координационная встреча. И я думаю, что этот формат должен работать дальше. Считаю также, что он должен работать в Страсбурге во время пленарных сессий, нужно координировать свою деятельность после работы в комитетах. После этого выступления в ПАСЕ будут более эффективными и к депутатам из наших стран больше прислушиваться», – заявил Ринкевичс.

Он добавил, что «уже надо думать о январе» (сессии ПАСЕ проходят четыре раза в год, последняя была 30 сентября – 4 октября, следующая будет в январе 2020 года).

Глава МИД Латвии также подчеркнул, что в латвийском парламенте тоже прошли «достаточно бурные дебаты по поводу ПАСЕ, нужно или нет ехать туда, прекращать наше членство там или нет». В итоге парламентарии приняли решение на сессии ПАСЕ «не участвовать в некоторых мероприятиях, тем самым показывая свое отношение к происходящему», но вместе с тем участвовать в других важных событиях.

Ринкевичсу такая позиция кажется продуктивной – в целом участвовать в Совете Европы, в ПАСЕ, «поднимать там все те вопросы, которые должны и могут быть подняты от прав человека в России прав крымских татар, нарушаются в Крыму, снова и снова поднимать вопрос об агрессии Российской Федерации против Украины - в той части, которая находится в компетенции Совета Европы». «Мне кажется, здесь неправильно было бы сказать: все, мы идем и больше не будем участвовать в работе этой структуры. Таким образом мы просто отдадим эту трибуну именно тем людям, которым не хотели бы им уступать. Образно говоря, проигранный бой еще не означает проигранную войну. Просто нужно работать дальше», – резюмировал глава МИД Латвии.

Напомним, ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы. После решения отменить механизм санкций и вернуть Россию в организацию, украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в ПАСЕ. Также сообщалось, что в Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу « друзей европейской Украины». Ее учредительное заседание состоялось 24 сентября в Брюсселе.

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