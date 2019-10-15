В Донецкой области за пять лет идентифицировали более 40 погибших военных

В Донецкой области в период с 2014 до 2019 года идентифицировали более 40 погибших военнослужащих. Об этом сообщили в в отделе коммуникаций ГУНП в Донецкой области в ответ на информационный запрос «УНН».

«... установлено, что, согласно данным, имеющимся в уголовных процессах, которые расследуются (расследовались) территориальными подразделениями полиции ГУНП в Донецкой области, в период с 2014 до 2019 годы идентифицирован 41 труп военнослужащих (из них 9 – по результатам молекулярно генетических экспертиз и 34 опознаны по проведению экспертиз ДНК)у», – говорится в ответе.

Напомним, что идентификация неустановленных захоронений, в частности на неподконтрольном украинским властям Донбассе – это сфера Уголовно-процессуального кодекса, и в этом есть проблема.

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