В Киеве проходит марш в знак протеста реализации «формулы Штайнмайера»

В Киеве сегодня, 14 октября, проходят две акции протеста, среди требований которых – не дать реализовать «формулу Штайнмайера», сообщает «РБК-Украина».

Марш против «капитуляции» собрал, по данным издания, около 20 тысяч участников, которые организованной колонной начали движение от памятника Тарасу Шевченко к Майдану, где пройдет вече. Среди требований участников марша – запретить власти отвод украинских войск от линии разграничения, внедрение особого статуса Донбасса, амнистию членам незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР».

Также сегодня в Киеве проходит традиционный марш УПА, в котором также участвуют тысячи людей. Участники марша организованной колонной идут к Офису президента, чтобы передать меморандум. Они протестуют против возможной реализации закона об особом статусе Донбасса, предусмотренного согласованной недавно в Минске «формулой Штайнмайера», и против торговли украинскими землями сельскохозяйственного назначения.

Акция протеста должна завершиться до 20.00 сегодня.

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