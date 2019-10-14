Закупленные «Джавелины» можно будет использовать на Донбассе, – Чалый

На следующий год rонгрессом CША утвержден план на самый большой за все годы бюджет помощи Украине. Он составляет более 700 млн долларов. Об этом сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью « LB.ua » .

По его словам, процедура по «Джавелинам » такова: сейчас 250 млн долларов идет по линии Пентагона. «Это – прямая помощь Украине и она не включает закупку. Вы помните, что первая партия ПТРК Javelin поступила нам как помощь. Она оформлялась через финансовые механизмы, однако это все же была прямая помощь. Она не требует возврата. Нынешняя партия – это закупка. Это иностранные военные продажи. Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продаж между правительствами. Это не коммерческий продажа, коммерчески мы уже получали снайперские системы на 41 млн. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением. Для этого надо было установить доверие, реформировать систему, доказать, что новые системы не будут коррумпировано отданы россиянам, или захвачены ими», – сказал Чалый.

Он отметил, что иеперь новые «Джавелины » , когда они будут закуплены, Украина сможет использовать по своему усмотрению. И располагать там, где необходимо. «В частности, и на востоке Украины. Я согласен с заявлениями американской стороны о том, что это не изменит военный баланс, однако сохранит жизнь наших воинов. Когда мы получили первые Javelin, то количество атак на ключевых направлениях уменьшилась. Боевики боялись садиться в танки, потому что знали: ПТРК накроют сверху. Сейчас Украина получает одну из крупнейших помощей в мире со стороны Соединенных Штатов. Это, конечно, не такие объемы, которые имеют Израиль или другие союзники США, Египет, в частности. Тем не менее, мы занимаем одно из первых мест на этом направлении. И это оборонное оборудование, тренинговые программы. Мы приложили огромные усилия, чтобы установить это доверие. В Пентагоне знают, что посольство Украины могло всегда сохранять слишком чувствительную информацию для достижения конкретных результатов», – сказал дипломат.

«Мы сделали огромный шаг вперед. Соответствующие условия закупки уже утвердил Пентагон, Госдепартамент, теперь это рассмотрит конгресс. И я надеюсь на положительный результат, мы получим эту партию, после чего перед нами откроются возможности совсем другого уровня. А нам сейчас нужны некоторые другие современные системы», – считает Валерий Чалый.

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