Зеленский на передовой: Президент посетил прифронтовую Авдеевку (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции Объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По собственной инициативе, без представления Министерства обороны Украины, Президент вручил государственные награды и часы пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

«Кроме того, Владимир Зеленский почтил память героя Украины, заместителя командира батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андрея Кызыла, возложив цветы к памятнику защитникам Авдеевки в Донецкой области с портретом погибшего воина», – сообщили в Офисе президента Украины.

Глава государства, выступая перед украинскими военными, поздравил их с Днем защитника Украины и заявил, что аннексия Крыма и война на Донбассе стала шоковой терапией для страны, но украинская армия сейчас значительно сильнее, чем несколько лет назад.

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