Встреча в «Нормандском формате» может быть в ноябре, – Пристайко

Саммит в «Нормандском формате» может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня, 14 октября, общаясь с журналистами в Люксембурге, сообщает «Радио свобода».

Заявление Пристайко прозвучало после его встречи с главами МИД стран-членов Евросоюза в рамках заседания Совета Евросоюза по иностранным делам. «Даты сейчас обсуждает "Нормандская четверка". Есть понимание, что это может быть следующий месяц, если российская сторона подтвердит даты, предложенные нашими партнерами», – сказал министр.

По его словам, Украина вынуждена идти на сложные компромиссные шаги ради мира на Донбассе, но Россия должна сделать свою часть работы, пишет «Укринформ». «Я думаю, что мне удалось объяснить министрам, моим коллегам, что конкретно хочет достичь президент Зеленский, и насколько велики шансы, что Путин будет следовать примеру трех стран, которые пытаются искренне добиться успеха в "Нормандском" процессе. Сделаны определенные шаги. Они нелегкие для Украины, для украинского общества. Мы понимаем, что надо сделать определенные сложные компромиссы. И это вызывает недоумение у людей. Но мы должны сделать свою сложную часть пути, чтобы принести мир на восток Украины», – заявил Пристайко.

Он отметил, что коллеги из ЕС понимают, что это не должен быть односторонний компромисс от Украины и рассчитывают, что президент России также найдет силы вернуться к Нормандскому процессу и сделает свою часть работы.

Пристайко сообщил, что разговор с коллегами из стран ЕС сложился по трем основным вопросам: ситуация в Украине, в частности, на востоке и шансы «Нормандского формата»; прогресс реформ в Украине; а также европейская интеграция государства.

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