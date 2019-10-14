Немецкий след в «формуле Штайнмайера»: Эксперт назвал исторические нюансы

Немецкий след в «формуле Штайнмайера» заключается в историческом моменте объединения восточной и западной Германии. Об этом рассказал эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Андреас Умланд.

«У всего этого есть несколько источников. Это один из способов воплощения Минских договоренностей. Есть отдельный спор о том, насколько Минские договоренности были частью немецкого и французского плана, и кто, собственно, стоит за этими Минскими договоренностями. Есть разного рода слухи, что якобы Запад поддержал положения Минских договоренностей», – говорит он.

«По слухам, которые доходили до меня, Меркель была против подписания Минских договоренностей, но, видимо, Порошенко тогда был под нажимом, было тогда Дебальцево, что у него, я думаю, не было выбора, чтоб не подписать их. Это типичная кремлевская, путинская форма переговоров, когда создается экстренная ситуация, в которой ведутся переговоры и другой стороне уже ничего не остается, как согласиться на то, что Кремль предлагает», – продолжил Умланд.

По его словам, несколько лет назад в Киеве был скандал, связанный с обсуждением выборов на неподконтрольном Украине Донбассе и заявлением посла ФРГ Эрнста Райхеля, о том, что выборы в ГДР состоялись, когда еще советские войска были на территории восточной Германии. «История того, как объединилась восточная и западная Германия, одна из историй "формулы Штайнмаера", потому что, если посмотреть на 1989-1990 годы, была очень парадоксальной. Старый тоталитарный режим, аппарат ГДР провел, как ни странно, 18 марта 1990 года демократические выборы в народную палату. До этого это был псевдо-парламент сателлистского советского государства», – отмечает эксперт.

«Это при том, что в ГДР находилась тогда группа советских войск. Это было 300 тыс. тяжело вооруженных солдат с тогда новейшей советской военной техникой, плюс еще 200 тыс. персонала, семьи. Где-то полмиллиона советских граждан жили тогда в ГДР. И в этих условиях этот старый госаппарат ГДР успешно провел демократические выборы в народную плату – парламент восточной Германии. Этот парламент успешно проработал до 3 октября 1990 года – до объединения Германии, более того, ряд депутатов, которые были избраны на восточно-германских выборах 18 марта, они еще пару месяцев побыли депутатами Бундестага – до очередных выборов уже в объединенной Германии в декабре 1990 года… Контекст этого процесса и является бекграундом "формулы Штайнмаера"», – добавил аналитик.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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