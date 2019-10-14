В Старобельске полиция и ГСЧС проверили все объекты, которые якобы были заминированы (Фото)

В Старобельске (Луганская обл.) полиция проверила сообщение о заминировании еще семи объектов, где так же, как и на первых четырех объектах инфраструктуры, сообщение о заминировании которых поступило ранее, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

Так, правоохранители проверили информацию о заминировании парка культуры и отдыха, администрации и кафе на двух улицах. Также позднее, после еще одного сообщения о заминировании автостанции, гостиницы, университета, стадиона, дома культуры и администрации, эти объекты также были проверены специалистами взрывотехниками и кинологами. Полицейские эвакуировали из зданий людей.

В итоге, взрывоопасных предметов не обнаружено.

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