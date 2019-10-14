В «ДНР»: «И.о.министра связи» стал Халепа

«Глава ДНР» Денис Пушилин назначил Игоря Халепу «исполняющим обязанности министра связи». Решение вступило в силу сегодня, 14 октября, пишут местные интернет-ресурсы.

«Назначить исполняющим обязанности министра связи Донецкой народной республики Халепу Игоря Николаевича», – говорится в тексте «указа» Пушилина.

Сообщается также, что с 2017 года Халепа занимал должность «директора департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций минсвязи ДНР».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» уволен «министр связи» Виктор Яценко. Об этом говорится в «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина, подписанном 11 октября.

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