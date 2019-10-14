Агрессор боится украинскую армию, – Порошенко

За 5 лет дата 14 октября запечатлелась в украинской исторической памяти, и страна отмечает новый праздник, чествуя своих героев и защитников. Об этом напомнил пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, приветствуя украинских воинов с Днем защитника Украины.

«Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля. За 5 лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память», – напомнил он.

Порошенко отметил, что «украинский народ уважает свою армию и гордится ею, ее боится агрессор». «На нее со страхом оглядываются капитулянты», – подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, украинская армия «выставила для них жирные красные линии, – и горе тому, кто их пересечет».

«Кто борец – тот получает мир. Эти слова из "Марша новой армии", нашей новой армии – лучше всего передают атмосферу сегодняшнего дня», – резюмировал он.

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