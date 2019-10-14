Энергетическая капитуляция: Какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России (Видео)

Возобновление импорта электроэнергии из России повлечет энерго-капитуляцию, которая повлечет политическую и даже военную капитуляцию. Уже почти месяц, как Верховная Рада разрешила украинским компаниям покупать кремлевские киловатты, передает телеканал «Украина».

Петиция на сайте президента Украины относительно отмены закупки электроэнергии у России набрала уже более тысячи голосов. В ней акцентируется, что импорт электроэнергии стал возможным благодаря народному депутату Украины Андрею Герусу.

«Это является нарушением соглашения Украины с ЕС, где четко определено, что любые изменения в законодательство Украины относительно энергетики должны быть внесении после консультации с европейской энергокомиссией», – говорит автор петиции, президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Почему Украина, как независимая страна, должна консультироваться с Европой? Дело во взятых на себя обязательствах: отсоединиться от энергосети стран СНГ и присоединиться к единой европейской энергосистеме. Своеобразная энергетическая евроинтеграция, которая, как и политическая, оказалась на грани срыва.

Сейчас, спустя 6 лет после Революции Достоинства, ни у кого нет сомнения: политически Украина идет в сторону Европы, а вот энергетически – нашлись те, кто предпочел Россию.

«Юнайтед Энерджи» – компания, входящая в группу «Приват». В «Укрэнерго» сообщают, что она первая воспользовалась правкой Геруса и закупила кремлевские киловатты.

Сотрудничество с украинским предприятием подтвердили и у единого российского оператора экспорта-импорта электроэнергии «Интер-РАО». В разделе «география поставок» появилась Украина.

«Выгоду от этого могут получить крупные компании, получатели электрической энергии, прежде всего, ферросплавный заводы, предприятия Коломойского. Если энергосистема будет работать так, что она будет зависеть от российских поставок, то такая зависимость ничего положительного не несет», – говорит энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

В свою очередь Герус объясняет, что украинской электроэнергии, якобы, мало и она дорогая. А импортируемой российской – много и она дешевая. Именно то, что нужно рынку и государству. «Для государства приоритет номер один – каждая семья, больница, школа, предприятие должны быть с электроэнергией и теплом», – говорит глава энергетического комитета Верхавной Рады Андрей Герус.

«Меня удивило, что якобы решение ВР об импорте российской электроэнергии, это потребность детских садов, школ, коммунальных предприятий. На самом деле надо понимать, что электроэнергия из России поставляется промышленности», – констатирует член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Получается, единственным преимуществом российской энергии является ее цена. Но бесплатный сыр только в мышеловке. Поэтому какова реальная стоимость кремлевского света, на пятом году войны засияло в Украине? «Россия пытается корректировать нашу элиту и бизнес-элиту и политическую элиту. Сейчас такие попытки также будут. Это сознательная политика России. Будут требовать многого, будут требовать политических уступок относительно Донбасса, о Крыме, нашей независимости и вообще существования Украины», – уверен экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Чтобы кремлевский сценарий не был реализован, автор петиции Александр Трохимец призывает украинцев поддержать документ. Просит президента направить в Верховную Раду неотложный законопроект о запрете импорта электроэнергии из России.

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