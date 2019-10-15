Перепись населения в «ДНР»: Если жителя не застали дома – квартиру помечали (Фото)

В «ДНР» в ходе переписи населения если регистратору не открывали дверь, или дома никого не было, жильцам оставляли специальные уведомления. Об этом «Донецким новостям» сообщил житель Макеевки (неподконтрольная украинской власти часть Донецкой области), предоставив такое уведомление.

«В таких сообщениях указывалось, что раз меня не застали дома, то я могу прийти на стационарный участок и там заполнить переписной лист. В тексте отмечалось, что житель как-бы может позвонить и договориться о такой встрече. При этом в уведомлениях, которые распространялись на нашей улице, номера телефонов не были указаны. Только адрес участка», – уточнил Олег.

Он добавил, что подобные уведомления использовались и в иных городах «республики». «Мои друзья в Донецке, Горловке тоже такие бумажки в своих дверях встречали», – сказал макеевчанин.

Как и анкеты переписи, так и уведомления изобилуют грамматическими ошибками.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: