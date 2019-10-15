Повлияло полнолуние: Как на Донетчине проходили областные соревнования по рыбной ловле (Фото)

В Донецкой области в прошедшие выходные состоялись открытые региональные командные соревнования по ловле рыбы фидером «ГРЭС Тандем – 2019». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за призовые места боролись 22 команды по 2 человека.

«Было круто – такой масштаб для нас впервые. Соревнований такого формата в области раньше не было. Принцип был следующий: один фидерист ловит на классическую фидерную оснастку, а второй – на так называемую кормушку flat method», – рассказывает «Донецким новостям» один из организаторов турнира Андрей Цариценко.

Местом проведения организаторы турнира общественная организация «Клуб рыболовов Донетчины» выбрали водоем-охладитель Славянской ТЭС (Славянский район, Донецкая обл.).

Для участия в командных соревнованиях по фидеру допускались все желающие. В этот раз соревновались рыбаки из Харькова, Мариуполя, Лимана, Краматорска, Славянска, Дружковки. Приехали поддержать рыбаков и болельщики. В мероприятии приняли участие более 60 человек.

После жеребьевки команды оборудовали места ловли по своим секторам.

Рыбу «прикармливали» щедро. В целом, «на угощения» ушло более 300 кг. «Один из участников команды замешивал около 6-ти кг прикормки. Плюс еще очень много добавок – кукуруза, пшеница, горох», – поясняет Андрей.

Но клева практически не было. Рыбаки говорят, что может повлияла как-то перемена погоды или полнолуние.

«Мы привыкли к хорошему клеву. Например, во время тренировки на прошлой неделе на этом же водоема ловили по 6 и 8 кг рыбы. Поэтому в этот раз чуть-чуть все подрастроились. Абсолютно не те результаты, которые мы ожидали. Более 17 команд осталось вообще без улова. Но это никак не повлияло на дружескую атмосферу и сплоченность команд», – делится Цариценко.

Самая первая пойманная рыбка – бубырь.

«Самый младший участник (9 лет) поймал рыбу на 85 грамм. Мы ему торжественно вручили приз. Первое место увезли харьковчане, поймали более 4 кг. Второе и третье место досталось командам из Краматорска. Победителей по традиции наградили полезными призами, рыболовными снастями и прикормками», – говорит Андрей.

Соревнования по ловле рыбы фидером проводились в 2 тура. В перерыве между турами участников угощали настоящей рыбацкой ухой.

Как ранее пояснял Андрей Цариценко, рыбалка всегда считалась увлечением не из дешевых – бюджетный полный набор рыбака с креслом, со всеми запасными удилищами обойдется минимум в 15 тыс. грн.

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