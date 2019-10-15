Разведение сил в Золотом: Как будет работать украинская полиция

В прифронтовом Золотом (Луганская обл.) правоохранители готовы обеспечить безопасность местных жителей как сейчас, так и после разведения сил и средств от линии разграничения. Об этом рассказал начальник управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Луганской области Денис Зайцев.

«Что касается охраны общественного порядка и реагирования на сообщения граждан, и в Золотом-4, и в Катериновке – эти два населенных пункта относятся территориально к Попаснянскому отделу полиции», – отметил он.

По его словам, Попаснянским отделом полиции разработан расчет сил и средств, которые сейчас находятся и в Золотом, и в Катериновке для обеспечения безопасности.

«Это и участковые офицеры полиции, и группы быстрого реагирования, и следственно-оперативные группы, и пешие наряды. Сейчас происходит реагирование на все сообщения и заявления граждан. Участковые офицеры полиции с ними непосредственно общаются, и, безусловно, мы разработали оперативный план, которым предусмотрено, что в случае осложнения любой оперативной обстановки увеличение личного состава, который в очень сжатые сроки сможет отреагировать и обеспечить безопасность всех граждан», – пояснил Зайцев.

Начальник управления превентивной деятельности ГУ Национальной полиции в Луганской области также прокомментировал разведение сил и средств, в результате которого в «серой зоне» окажутся 122 жилых дома: «Национальная полиция из так называемой "серой зоны" никуда выходить не будет. Все вызовы или обращения граждан, которые будут поступать как на линию 102, так и непосредственно в виде заявлений и сообщений, будут отработаны. Полиция будет реагировать на все сообщения».

Как сообщалось ранее, разведение сил и средств в районе прифронтового населенного пункта Золотое, которое должно было начаться 7 октября, отложено.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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