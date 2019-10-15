В Донецке автомобиль влетел в разрытую коммунальщиками яму (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, водитель легкового автомобиля ехал с большой скоростью в темное время суток, не заметил, что дорога разрыта, и не заметил установленных заграждений – и влетел в выкопанную коммунальщиками яму. Авария произошла на ул. Капитана Ратникова в Калининском районе Донецка 13 октября. Доставать легковое авто пришлось краном.

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