В Луганске пьяный водитель сбил шестилетнего мальчика (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске пьяный водитель на легковом авто сбил 6-летнего мальчика. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

ДТП произошло 14 октября в районе школы №50: мальчик со своим старшим братом переходил дорогу по пешеходному переходу. Маршрутка остановилась, чтобы пропустить детей, 6-летний ребенок вышел из-за нее, и вылетевшая по другой полосе легковая машина сбила его. Водитель был пьян.

Ребенок, по сообщениям, сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, в себя не приходит.

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