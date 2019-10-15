В «ДНР»: Стало известно, что входило в ремонт подъездных дорог к КПП «Горловка»

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области работники подрядной организации «Донспецпром» завершили ремонт подъездных дорог к КПП «Горловка». Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в «министерстве транспорта ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«В рамках проведения текущего ремонта специалисты ООО "Донспецпром" произвели устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия 8300 квадратных метров участков подъездных дорог к пункту пограничного и таможенного контроля "Горловка", что составило 100% от запланированного объема работ», – сказано в сообщении.

Также проведена планировка и укрепление обочин по маршруту следования к пункту пропуска.

Напомним, что в начале октября представители «ДНР» начали работы по ремонту дорожного полотна по направлению к КПП «Горловка». Это вызвало затруднение движения автотранспорта.

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