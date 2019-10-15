Мальчику ампутировали два пальца: В «ДНР» сообщили о состоянии четверых пострадавших от взрывов

Состояние мирных жителей, получивших ранения в результате детонации взрывоопасных предметов в неподконтрольных украинским властям Донецке и Старобешево 12 октября, оценивается как стабильное. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«У всех пациентов состояние стабильное. Мужчина еще находится в реанимации, одна женщина переведена в палату, еще одна – в городскую больницу №9. Пострадавший мальчик находится в Старобешево, ему ампутировали 2 пальца полностью и 1 частично», – уверяют в «ДНР».

Напомним, 12 октября, в Донецке и Старобешево минно-взрывные травмы получили 4-ро мирных жителей.

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