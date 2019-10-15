Две бригады ВСУ получили новые названия по распоряжению Зеленского (Видео)

В Донецкой области во время торжеств по случаю Дня защитника Украины президент Украины Владимир Зеленский вручил командирам двух военных частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ленты с новыми наименованиями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Указом президента Украины, с целью восстановления исторических традиций, учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, имя князя Романа Великого получила 14 отдельная механизированная бригада. Почетное наименование "Херсон" отныне будет носить 11 отдельная бригада армейской авиации», – сообщили в штабе.

Глава государства, выступая перед украинскими военными, поздравил их с Днем защитника Украины и заявил, что аннексия Крыма и война на Донбассе стала шоковой терапией для страны, но украинская армия сейчас значительно сильнее, чем несколько лет назад.

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