Евросоюз намерен сохранить санкции в отношении России, – Пристайко

Позиция европейских министров не отличается от позиции евродепутатов касательно санкций в отношении России. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе своего визита в Брюссель (Бельгия) в комментарии СМИ заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
«Они все осознают, с кем мы имеем дело, кто сейчас при власти в России, и какую опасность для всех нас, не только для Украины, создает Российская Федерация. Обсуждение было именно о том, насколько мы коллективно можем верить [России]», – сказал он.
«Были сказаны важные для нас слова – санкции должны оставаться, пока Россия не выполнит свою часть соглашений. Вопрос о снятии санкций или о том, что кто-то от них устал – не обсуждаются. Санкции – это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России. Они должны либо находиться в том состоянии, в котором они сейчас, либо усиливаться», – сообщил Пристайко.
Глава МИД Украины проинформировал, что украинские дипломаты призвали европейских министров усилить санкции в отношении России, в частности, в ответ на проведение очередных «выборов» в аннексированном Крыму.
Он отметил, что если встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата не состоится или на ней не будут достигнуты договоренности об урегулировании конфликта на Донбассе с соблюдением всех «красных линий», у Украины есть план «Б».
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сообщил, что саммит в Нормандском формате может состояться в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.
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