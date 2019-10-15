Миротворцы: Пристайко рассказал о плане «Б» по Донбассу

Если встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата не состоится или на ней не будут достигнуты договоренности об урегулировании конфликта на Донбассе с соблюдением всех «красных линий», у Украины есть план «Б». Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе своего визита в Брюссель (Бельгия) в комментарии СМИ заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
«У нас всегда есть план "Б". Например, одна из таких идей – предложить мировому сообществу помочь нам миссией по поддержанию мира. До этого времени было обсуждение этих вопросов, но никто даже не приблизился к решению», – сказал он.
«Даже специальная миссия, которая должна была бы приехать в Украину и оценить, насколько это вообще возможно, не была отправлена от ООН. Эти шаги тоже возможны. Но, в конце концов, у нас с вами остается право защищать себя до конца, как и у каждой нации на этой планете», – заявил Пристайко.
По его словам, у Евросоюза нет возможности пока организовать введение миротворческой миссии ООН на Донбасс.
«Мы сейчас с вами еще не в той точке, где мы требуем и просим о развертывании миротворческой миссии. Мы все же верим, что прогресс может быть достигнут в Нормандском и Минском форматах», – резюмировал глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сообщил, что саммит в Нормандском формате может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.
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