Трое пострадавших, один погибший: В Славянске за сутки произошло два ДТП

В Славянске (Донецкая обл.) за минувшие сутки произошло два ДТП: водитель «Таврии» не справилась с управлением и выехала на обочину. Телесные повреждения получили три пожилых пассажирки. А водитель «Ланоса» не учел дорожной обстановки и совершил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщает пресс-служба Славянского райотдела.

Первое сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в полицию около 16.00. На автодороге «Лиман – Доброполье» жительница Краматорска не справилась с управлением и допустила неуправляемый выезд за пределы проезжей части. Три 70-летних пассажирки с телесными повреждениями были госпитализированы.

Также, около 20.00, на улице Генерала Лозановича возле остановки «Парк» водитель автомобиля «Ланос» сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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