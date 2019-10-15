Житель Донецка показал, сколько рыбы в пруду вблизи Дурной балки (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, сколько рыбы в пруду Питьевом возле Дурной балки.

«Снимаю для жителей Донецка и Донецкой области. Хочу развеять миф, что у нас нет в Донецкой области рыбы. Приехал я на один из городских водоемов», – сказал дончанин.

Фотоохота проводилась в темное время суток. Житель Донецка, подсвечивая фонарем, показал множество рыбы как небольших, так и достаточно крупных размеров. «Стигу Барди» часто попадались хищники – окуни, щуки. До многих удалось дотронуться рукой, а одну – поймать руками.

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