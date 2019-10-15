«Еленовка. Движение пока слабое»: Ситуация в пунктах пропуска утром 15 октября

Сегодня утром, 15 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 14 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 26,7 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств, а именно:

КПВВ «Майорское» – 6445 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5530 человек и 940 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5180 человек и 1125 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2295 человек и 615 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7200 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/45;

КПВВ «Марьинка» – 10/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/20;

КПВВ «Гнутово» – 10/45.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Karina: «8:01. "Каргилл" – ***а. Общая на мосту, льгота – начало посадки».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Кот»: «5:49. Еленовка в Мариуполь – до магазина, льгота – за поворот»;

«Кот»: «7:14. Еленовка на выезд общей машин +-100, льгота 35, льгота едет чаще обычной. Движение пока слабое».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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