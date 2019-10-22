На Донетчине бывший военный планирует производить колбасу (Фото)

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Свириденко в своем фермерском хозяйстве выращивает коз, уток, кур, производит сыр. Мужчина хочет арендовать помещение, в котором будет производить колбасу.

Сергей – доброволец, пришел в ВСУ в январе 2015 года, служил в 54-й бригаде. Провел в зоне боевых действий 7 месяцев. После этого купил первых коз. Сейчас у мужчины – фермерское хозяйство в Иванополье (Константиновкий р-н). У Сергея – около сотни коз разных пород.

Осенью 2016 года Свириденко получил 500 тыс. грн на развитие своего хозяйства по программе «Украинский донецкий куркуль». На эти деньги открыта сыроварня, куплено оборудование для приготовления сыров и йогуртов. Домашние сыры продает людям из разных городов Украины.

По словам участника боевых действий, готовится сыр порядка 4-х часов. Потом не менее 3-х недель сыр дозревает в специальной камере при температуре +14 градусов. Две головки сыра повезут на выставку в Киев.

Сейчас у Сергея работают 6 наемных работников – кроме коз, в хозяйстве разводят уток и кур. В дальнейшем мужчина планирует развиваться, хочет арендовать помещение, где будет производить колбасу. Фермер подал документы на грант от Красного Креста и Программы развития ООН. Сейчас ждет ответа от международных организаций.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»

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