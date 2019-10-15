Сводка из зоны ООС за 14 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного и Лебединского – из миномета калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у Водяного – из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Золотого – из крупнокалиберных пулеметов;

у Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован обстрел со стороны НВФ из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у Золотого-4.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 229 единиц. Под обстрелами оказались Донецкий аэропорт, поселки шахты "Трудовская", Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка; горловский поселок Гольмовский; Докучаевск и село Ясное; а также села Безыменное, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Новая Таврия. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в селе Ясное в двух квартирах повреждены остекление и фасады по ул. Щорса».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Логвиново. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и крупнокалиберного пулемета».

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