Сводка из зоны ООС за 14 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:
- вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- у Водяного и Лебединского – из миномета калибром 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- у Водяного – из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новогнатовки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:
- вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и автоматических гранатометов;
- неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Золотого – из крупнокалиберных пулеметов;
- у Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку хутора Вольный (Золотое-4) – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:
- неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Пищевика – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован обстрел со стороны НВФ из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у Золотого-4.
В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 229 единиц. Под обстрелами оказались Донецкий аэропорт, поселки шахты "Трудовская", Александровка на окраинах и в окрестностях Донецка; горловский поселок Гольмовский; Докучаевск и село Ясное; а также села Безыменное, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Новая Таврия. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрелов в селе Ясное в двух квартирах повреждены остекление и фасады по ул. Щорса».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подвергся район села Логвиново. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) и крупнокалиберного пулемета».
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