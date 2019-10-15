Украина должна принять четкий план действий по реинтеграции Донбасса, – эксперт

Украинским властям нужен четкий план действий по реинтеграции Донбасса, который был бы разработан правительством и утвержден Верховной Радой. Об этом заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

«Первое, что я бы предложил парламенту, принять по представлению правительства концепцию реинтеграции. Далее – принять целый блок законов, которые бы урегулировали вопросы социального статуса граждан, которые находятся по обе стороны. Далее – решить целый ряд вопросов социально-экономического блока, ввести некоторые исключения, связанные со статусом отдельных категорий граждан, например, пенсионеров», – сказал он.

По его словам, планы украинских властей по диджитализации раскрывают возможности использовать мобильные телефоны как инструмент идентификации граждан Украины, живущих на неподконтрольном Донбассе, а также как инструмент финансовых расчетов и платежей.

«Заявления о диджитализации раскрыли очень много механизмов, связанных с возможностью работы на тех территориях», – отметил Безсмертный.

Дипломат считает, что план по реинтеграции Донбасса украинские власти должны представить и в Европе: «Украина должна показать, какой она хочет видеть эту часть Украины через 10-20 лет для того, чтобы можно было дальше выстраивать тактику процесса».

«Россия манипулирует, вырывая из контекста фрагменты, и в условиях, когда идет смена власти в стране, такая манипуляция может привести к катастрофе, потому что обрывается логика – не выполнив одно, забегают наперед, дергают, потом будем возвращаться назад. Все понимают, что это ["формула Штайнмайера"] – не закон, но представьте себе, что в Париже [на встрече на высшем уровне в Нормандском формате] появляется подпись и потом говорят: "Вы принимайте". А что и как, и как оно впишется в общее понимание конституционной модели, системы правовых, социальных, гуманитарных, экономических механизмов – непонятно», – прокомментировал Безсмертный.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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