Золотое и Катериновка: Советник главы Луганской ОГА рассказал о гуманитарной ситуации

Прифронтовые населенные пункты Золотое-4 и Катериновка (Луганская обл.) обеспечены и продуктами, и питьевой водой. Об этом заявил советник главы Луганской облгосадминистрации Алексей Бабченко, опровергая заявление некоторых украинских политиков.

«Полностью население Золотого-4 и села Катериновка обеспечены хлебом, основными продуктами питания, и не только основными, а и разнообразными, в магазинах все есть, питьевая вода есть в каждом дворе. Никаких вопросов с питанием и водоснабжением нет», – сказал он.

«Безопасностью занимается Национальная полиция, патрульная полиция – постоянно там находятся экипажи. Скорая помощь работает круглосуточно», – рассказал Бабченко.

Он отметил, что большинство местного населения в Золотом и Катериновке поддерживают разведение сил на линии разграничения. «Опросы проводятся для нас, чтоб мы понимали. Мы опрашиваем людей, но это не является статистическими цифрами. Но большинство населения за отвод войск – что в Катериновке, что в Золотом большинство поддерживают это», – сообщил советник Луганской ОГА.

При этом после его комментария две местных жительницы Золотого высказались против разведения сил в этом прифронтовом пункте, заявив, что без ВСУ не будут чувствовать себя в безопасности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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