Возвращение Донбасса: Что заложено в госбюджет-2020

Новая украинская власть много говорит о необходимости реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, а также более мощной, чем ранее, поддержке подконтрольных. Между тем, проект госбюжета-2020, который по просьбе «Донецких новостей» изучили в «донбасском ракурсе» эксперты, демонстрирует, что слова пока остаются словами.

Ева Антоненко, эксперт Украинского Института анализа и менеджмента политики:

– В настоящее время решения по Донбассу нет. Разведение сил и средств в районах Петровского и Золотого сорвалось, а в стране на фоне распространения информации о «капитуляции» вследствие подписания «формулы Штайнмайера» совершаются попытки раскачать политическую ситуацию. Кроме того, в торможении мирного процесса также заинтересованы силы, наладившие «серый» и «черный» товарооборот с временно неподконтрольными территориями.

Именно начало отвода войск должно было стать вторым главным условием (после подписания «формулы Штайнмайера») для организации встречи в Нормандском формате. Поэтому есть вероятность, что встреча может быть сорвана или перенесена на более позднее время.

Фактически, в перспективе на 2020 год мы имеем ситуацию: местные выборы на Донбассе либо пройдут, либо нет, реинтеграция либо начнется, либо нет. При этом, вероятнее всего, результат будет отрицательным.

По этим причинам в проекте госбюджета-2020 не предусмотрены средства на проведение местных выборов на неподконтрольных территориях. Видимо, само руководство Украины достаточно скептично относится к возможности их проведения.

Из того, что в бюджете запланировано на Донецкую и Луганскую области, можно выделить следующее.

1. Предусмотрены субвенции из госбюджета местным бюджетам на восстановление инфраструктуры на подконтрольных территориях Донбасса в размере всего лишь 294 тыс. грн.

2. Анализируя раздел бюджетных расходов по населенным пунктам Украины, сразу бросились в глаза «нули» напротив тех городов и поселков, которые находятся на неподконтрольных территориях. А субвенции на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог в Луганской и Донецкой областях не превышают средних значений для других регионов страны, что указывает на то, что дополнительных денег на восстановление дорожной инфраструктуры выделять не планируется.

3. В рамках реализации госпрограммы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины в бюджете запланированы мероприятия по гуманитарному разминированию территорий и акваторий Донецкой и Луганской областей и укрепление материально-технического потенциала пиротехнических подразделений ГСЧС. Судя по всему, эта программа касается исключительно подконтрольных Украине территорий.

4. Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предполагаются мероприятия по психологической адаптации, обеспечение санитарно-курортным лечением участников Евромайдана и АТО, компенсации за жилье для семей инвалидов 1-2 групп вследствие травм, полученных в АТО, и т.д. То есть, специальных программ, касающихся неподконтрольных территорий, профильным ведомством не предусмотрено.

5. В программе госзаймов присутствуют проекты «Несвязанный финансовый кредит» и «Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины», которые касаются восстановления и модернизации разрушенной инфраструктуры востока Украины, включая как контролируемые украинским правительством части Донецкой и Луганской областей, так и соседние области. Но там суммы, во-первых, кредитные, а во-вторых, небольшие: 25 тыс. евро и 20,4 тыс. долл.

6. Единственный пункт, который касается реинтеграции Донбасса, звучит как «Обеспечение информационной реинтеграции временно оккупированных территорий Автономной республики Крым, Донецкой и Луганской областей», а затраты на создание базы «Медиаграмотности Украины» (именно в такой формулировке) предполагаются в размере 3,8 млрд грн.

Подытоживая, можно сделать вывод, что специальных программ по реинтеграции неподконтрольных территорий и восстановления там инфраструктуры в проекте госбюджета-2020 не предусмотрено.

Учитывая, что правительство заявляло, что для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса может потребоваться сумма, соразмерная годовому или двухгодовому бюджету Украины, можно предположить, что даже в случае успешной реализации Минских договоренностей и возвращения территорий в состав Украины достаточных сумм на восстановление в бюджете не найдется – и сам процесс восстановления затянется на долгие годы.

В любом случае, пока территории не вернули, превентивно на соответствующие программы правительство ничего выделять не планирует.

Мария Красненко, правозащитник, юрист Общественного холдинга «Группа влияния» («Група впливу»):

– Нужно понимать, что госбюджет на 2020 год, по сути, является бюджетом правительства Гройсмана и, исходя из основных показателей, не включает статьи «Донбасс», «Крым» (например, выплата пенсии жителям временно оккупированных территорий, восстановление разрушенной инфраструктуры, экологическая ситуация).

Вместе с тем, годовой бюджет должен включать финансирование на подобные статьи в общем порядке, поскольку в соответствии с законодательством такие суммы должны учитываться.

По данному бюджету не стоит быть оптимистичным – фактически он является бюджетом текущего года. Впрочем, этот финансовый документ может еще не раз быть изменен как Верховной Радой, так и Кабмином. Особое внимание следует уделять этому вопросу в последующие месяцы, поскольку именно тогда станут понятными результаты расходной части этого года.

Николай Спиридонов, политический эксперт

– Пока госбюджет не принят окончательно, так что там возможны различные изменения. Но в том проекте, который был озвучен, я не видел, к примеру, средств на выплаты долгов пенсионерам неподконтрольной части Донбасса.

Понятно, что это бюджет разрабатывался командой Гройсмана. И, возможно, будет меняться. Но пока не видно, чтобы были подвижки в соответствующем направлении, хоть новые власти и обещали, что произойдет облегчение получения пенсионных выплат. Учитывая, что за счет нашего бюджета это сделать сложно, нужно пытаться получить поддержку международного сообщества. Ведь это – наши пенсионеры, хоть и живущие на временно неподконтрольной территории. И если мы реально собираемся реинтегрировать часть Донбасса, находящуюся в данный момент по ту сторону линии разграничения, прятать голову в песок, как страус, – не выход.

Чувствуем, что не справимся сами? Нужно привлекать международную помощь. В свое время был «план Маршалла» по восстановлению экономики стран Европы, проигравших войну. Есть и другие примеры. Важно действовать, а не надеяться, что все «само рассосется».

Андрей Попов, аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency:

– Проект госбюджета-2020, как и программа Кабмина на будущую «пятилетку», являются, скорее, декларациями о намерениях, чем реальной сметой государства.

Представленный вариант бюджета является наработками еще Кабмина Гройсмана и не учитывает конъюнктуру 2019 года, смену власти и приоритетов. Там, например, нет поступлений от запуска рынка земли и масштабной приватизации, которая была анонсирована. Транши МВФ не указаны. Не отражены там и налоговые нововведения. Отсутствуют планы по конфискациям у «попередников» или выплатам 2 млрд долл. [за «ПриватБанк»] для Коломойского.

Нет там и нововведений по Донбассу.

В целом, в отношении Донбасса там сохранены подходы прошлого года. К примеру, будем покупать уголь напрямую или через РФ, как при Порошенко. Где деньги на строительство мостов и железнодорожной инфраструктуры? Возможная реинтеграция там также не особо учтена. Просто потому, что еще не было даже встречи «нормандской четверки», – не ясно в каком формате реинтеграция будет проводиться, и будет ли она в 2020 году.

Пока у меня больше вопросов, чем ответов по бюджетной политике и стратегическому планированию власти. Сам бюджет как документ не является для власти финальным, потому и выглядит как черновик. Ключевые решения будут вноситься в ручном режиме в зависимости от конъюнктуры. На данный момент сложно сказать хорошо это или плохо, т.к. в нашем уравнении слишком много переменных.

Андрей Кривонос, глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине:

– Давайте сразу признаем, что восстановить Донбасс за бюджетные деньги невозможно. Даже если весь бюджет пойдет «на Донбасс», Донбассу от этого намного легче не будет.

Важнейшая проблема в этой ситуации – это размазанность средств на восстановление Донбасса по «каждой политике». То есть, остается ручное распределение средств в рамках работы ведомств или их нормативки. Уже сам премьер заявляет, что стоит завести для проблем Донбасс отдельный документ.

Поэтому свести воедино, сколько денег планируем на те или иные действия, практически невозможно. У нас есть «Стратегія реінтеграції окупованих територій», «Український Схід», кредит «Відновлення сходу України», «Стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу»… и это еще не все.

Но эти программы не учитывают вопросы, связанные с социальными выплатами и восстановление инфраструктуры. Мы только можем угадывать, на что запланированы средства. Так, увеличение в 157 раз бюджета на содержание Совета нацбезопасности до 28,16 млрд грн, скорее всего, пойдет на реинтеграцию Донбасса, но конкретных действий мы увидеть не можем.

По некоторым показателям возникает вопрос касательно их экономической эффективности. Так, на предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание (т.н. «адресная помощь» переселенцу) выделяется 3 млрд 042 млн. 600 тыс. грн. Но! На 1,3 миллиона официально зарегистрированных перемещенных лиц выходит только 2 340 грн в год на каждого. А получат ли ее все? Или снова ручное распределение?

Проект «Доступное жилье» предполагает 100 млн грн, которые позволят ввести в эксплуатацию почти 15,6 тыс. кв. м. жилья и обеспечить собственным жильем 256 семей участников АТО, ВПЛ, а также других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 256 семей из 1,3 млн человек и даже больше за счет АТО-шников и других категорий?! Или проект неэффективен по количественным показателям, или же стоит думать о его переформатировании (компенсация процентных ставок, субсидирование застройщиков, финансирование реконструкций жилья вполне возможно сработают лучше).

А вот проекты «Жилье для внутренне перемещенных лиц» (485 млн грн) и «Выплата денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц…» (248,4 млн грн) присутствуют в бюджете. Но при разбивке по бюджетам административно-территориальных единицам – нет. То есть, общая сумма в бюджете есть, тратить ее должны области, города, громады, но сколько – бюджет не говорит. Снова ручное управление. И таких примеров находим достаточно.

Также не следует забывать о небюджетных целевых фондах от наших партнеров. Польша, Швеция, Швейцария, Германия, Словакия, Румыния и ряд других уже выделили на следующий год некоторые суммы, информацию о которых мы не можем централизовано собрать.

Вывод: бюджет непрозрачен по вопросам реинтеграции Донбасса и возвращения Крыма, возникает много вопросов о ручном распределении средств.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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