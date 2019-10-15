У жителя Донетчины изъяли два «Маузера»

Житель Славянска (Донецкая обл.) хранил в своей квартире две винтовки времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

33-летний мужчина пояснил полицейским, что нашел оружие в местных лесах, после чего восстановил и оставил дома.

«Житель микрорайона Артема хранит в своем жилище оружие - такую информацию получили получили сотрудники Славянского отдела полиции. По разрешению суда правоохранители провели обыск в квартире мужчины 1986 года рождения. В одной из комнат был найден чемодан с двумя винтовками системы "Маузер", которые находились на вооружении немецкой армии до конца Второй мировой войны. Хозяин жилья рассказал, что нашел оружие на территории района, после чего занимался ее восстановлением», – рассказали в полиции.

Винтовки направлены на экспертизу.

По данному факту полицией проводится досудебное расследование по квалификации ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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