Верховная Рада рассмотрит проект госбюджета-2020 на этой неделе

На этой неделе парламент начнет рассмотрение законопроекта о государственном бюджете Украины на 2020 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 октября, в ходе Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«На этой неделе, в том числе и прислушиваясь к премьер-министру, мы завершим турборежим и перейдем к более плановой работе. Мы обеспечиваем ту законодательную базу, которая была необходима для других вертикалей власти для проведения реформ, и будем работать в немного другом режиме. Это не значит, что мы будем работать медленнее, или это как-то повлияет на качество работы», – сказал он.

«В пятницу, 18 октября, как было и запланировано, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" в первом чтении. На этой неделе Комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов к закону о государственном бюджете на 2020 год, выводов Счетной палаты, и подготовит сбалансированные выводы и предложения к нему», – заявил Разумков.

Глава Верховной Рады также напомнил, что в пятницу запланирован и «час вопросов к правительству» и предложил народным депутатам на Согласительном совете определиться с его тематикой.

Ранее сообщалось, что в 2020 году на безопасность и оборону из государственного бюджета Украины планируют направить 245 млрд грн, на образование и медицину – 136,4 млрд грн и 108 млрд грн соответственно, на ремонт дорог – 74,4 млрд грн, на региональное развитие – 9,5 млрд грн.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщала, что в следующем году долговые обязательства Украины составляют 438,1 млрд грн.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об основных векторах Госбюджета-2020. А министр финансов Оксана Маркарова сообщила о государственном долге, который должна выплатить Украина и о новых займах, а также о размере минимальной зарплаты. Представители Кабмина отметили, что пока бюджет-2020 рассчитывался на основании прогнозного курса 28,2 грн за доллар.

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