Совет семей погибших защитников Украины будет создан при Минветеранов

При министерстве ветеранов будет создана Рада семей погибших. Об этом сегодня, 15 октября, сообщила министр ведомства Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

«Можно долго рассказывать руководству государства о том, что социальная защита семей погибших – это одна из важнейших обязанностей страны. Особенно, той, где идет война. А можно собрать всех вместе и, глядя в глаза, об этом поговорить», – пишет Коляда.

По ее словам, в итоге разговора договорились о ряде инициатив:

Создаем Раду семей погибших при Минветеранов;

До 15 ноября заканчиваем работу над новым законом при активном участии семей погибших наших защитников;

Разбираемся с вопросами выплат;

Ждем от семей информации обо всех противозаконных случаях, в частности, по фактам расследования гибели наших защитников;

Активизируем работу над программой национально-патриотического воспитания молодежи, съемок патриотических фильмов и информационной политики в целом.

Напомним, что Украинская власть работает на рядом социальных инициатив для участников боевых действий на Донбассе и семей погибших украинских военных. Об этом по возвращении из рабочей поездки на передовую заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с родными погибших украинских военных в Киеве.

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