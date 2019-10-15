Добровольцы, ветераны, погибшие на Донбассе: Зеленский рассказал о социальных инициативах

Украинская власть работает на рядом социальных инициатив для участников боевых действий на Донбассе и семей погибших украинских военных. Об этом по возвращении из рабочей поездки на передовую заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с родными погибших украинских военных в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, по его словам, законопроект о добровольцах – проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции № 2045-1» должен быть рассмотрен в Верховной Раде на следующей пленарной неделе, а изменения в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты », направленные на поддержку членов семей погибших участников боевых действий на Донбассе, подготовлены до 15 ноября.

Отмечается, что во встрече также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

«Во время встречи обсудили ряд вопросов, которые сейчас стоят перед участниками боевых действий, их родными и близкими, семьями погибших украинских героев. В частности, участники обменялись мнениями относительно изменений в закон о статусе ветеранов и их социальные гарантии. Родственники военных обратились к главе государства с просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством, родными погибших воинов, общественными организациями и активистами», – сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Среди инициатив, которые озвучивали присутствовали, в частности, четкая формулировка понятия "члены семей погибших в АТО / ООС" и социальные гарантии для них. Также обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан, ведь часто члены семей военнослужащих сталкиваются с несправедливыми отказами», – сказано в сообщении.

Участники встречи также высказались за необходимость достойного чествования памяти погибших воинов и обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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