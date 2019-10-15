Пожар на Луганщине: Спасен мужчина

В Северодонецке (Луганская обл.) во время ликвидации пожара огнеборцы спасли мужчину. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что сегодня в 6:44 спасателям поступило сообщение о том, что по ул. Партизанской в Северодонецке идет дым из квартиры на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

«Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области подтвердили наличие дыма и с помощью лестницы попали в квартиру, где установили, что в комнате горят домашние вещи. Во время разведки, звеном газодымозащитной службы был выявлен мужчина, 1953 года рождения, которого передали бригаде "скорой медицинской помощи". Пожар на площади 2 кв. м. локализован в 7:11 и ликвидирован в 7:19», – рассказали в ГСЧС.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты.

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