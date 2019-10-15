Спецпрограммы по реинтеграции неподконтрольного Донбасса в госбюджете не предусмотрены, – эксперт

Специальные программы по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса в проекте госбюджета-2020 не предусмотрены. Об этом «Донецким новостям» рассказала эксперт Украинского Института анализа и менеджмента политики Ева Антоненко.

По ее словам, в настоящее время решения по Донбассу нет. «Разведение сил и средств в районах Петровского и Золотого сорвалось, а в стране на фоне распространения информации о «капитуляции» вследствие подписания "формулы Штайнмайера" совершаются попытки раскачать политическую ситуацию. Кроме того, в торможении мирного процесса также заинтересованы силы, наладившие "серый" и "черный" товарооборот с временно неподконтрольными территориями», – уверена Антоненко.

По словам эксперта, встреча в Нормандском формате может быть сорвана или перенесена на более позднее время. «Фактически, в перспективе на 2020 год мы имеем ситуацию: местные выборы на Донбассе либо пройдут, либо нет, реинтеграция либо начнется, либо нет. При этом, вероятнее всего, результат будет отрицательным», – говорит она.

«По этим причинам в проекте госбюджета-2020 не предусмотрены средства на проведение местных выборов на неподконтрольных территориях. Видимо, само руководство Украины достаточно скептично относится к возможности их проведения», – добавляет Антоненко.

При этом, по ее словам, в госбюджете предусмотрены субвенции местным бюджетам на восстановление инфраструктуры на подконтрольных территориях Донбасса в размере всего лишь 294 тыс. грн.

Кроме того, в рамках реализации госпрограммы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины в бюджете запланированы мероприятия по гуманитарному разминированию территорий и акваторий Донецкой и Луганской областей и укрепление материально-технического потенциала пиротехнических подразделений ГСЧС. «Судя по всему, эта программа касается исключительно подконтрольных Украине территорий», – анализирует эксперт.

В ряде других программ также предусмотрены различные проекты, но – для подконтрольных территорий Донетчины и Луганщины. «Подытоживая, можно сделать вывод, что специальных программ по реинтеграции неподконтрольных территорий и восстановления там инфраструктуры в проекте госбюджета-2020 не предусмотрено», – считает Антоненко.

Более подробно с мнением Евы Антоненко и комментариями других экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Возвращение Донбасса: Что заложено в госбюджет-2020».

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