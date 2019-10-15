Федерализации не будет: Глава МИД Украины о «красных линиях» по Донбассу

Украина имеет четкие «красные линии» для проведения выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, которые не будет переходить. Об этом во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе (Бельгия) заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается донести информацию до жителей неподконтрольного Донбасса о том, что для них может сделать Украина, в частности благодаря процессам децентрализации.
«При этом Украина имеет четкие "красные линии", которые не сложные. Первое – Украина останется унитарным государством. Второе – она не будет изменять свою Конституцию и вводить некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье – мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому закону и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит», – заявил Пристайко.
«Это означает полный вывод российских войск, а также всех военизированных формирований, которые, вероятно, должны быть также выведены самой Россией, и когда будет восстановлен контроль страны над государственной границей», – пояснил глава МИД Украины.
Он отметил, что если встреча лидеров стран-участниц Нормандского формата не состоится или на ней не будут достигнуты договоренности об урегулировании конфликта на Донбассе с соблюдением всех «красных линий», у Украины есть план «Б».
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также сообщил, что саммит в Нормандском формате может состояться в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
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