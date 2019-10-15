Задолженность превысила миллиард: На Луганщине продолжаются протесты горняков госшахт

На Луганщине продолжаются протесты горняков государственных шахт. Об этом сегодня, 15 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, до сих пор горнякам государственных шахт не выплачены 1 млрд 200 млн грн.

«Продолжают бастовать горняки шахт "Горская", "Новодружеская", "Карбонит". Они готовятся к пикетированию Луганской областной военно-гражданской администрации в Северодонецке», – сообщил Волынец.

«Ожидаем, что в ближайшее время Бюджетный комитет ВРУ рассмотрит и поддержит принятое решение Кабмина об изменении в госбюджет о выделении 1 млрд грн, что позволит покрыть большую часть задолженности перед шахтерами», – добавил глава НПГУ.

Ранее сообщалось, что 11 октября утром шахтеры ряда шахт ГП «Первомайскуголь» пикетировали Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, требуя выплаты задолженности по зарплатам. В тот же день горняки встретились с губернатором.

Напомним, 7 октября, в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. А 8 отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская», требуя погасить долги по зарплате.

Также сообщалось, что в Луганской и Донецкой областях начались стихийные акции протеста горняков из-за долгов по заработной плате.

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