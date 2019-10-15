В «ДНР»: Пьяная женщина забила до смерти собутыльницу

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) задержали местную жительницу, которая избила женщину до смерти. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В одно из медицинских учреждений бригадой скорой помощи была доставлена женщина с многочисленными травмами головы. Стражи порядка задержали горожанку, подозреваемую в причинении потерпевшей телесных повреждений. Конфликт между женщинами возник в ходе совместного распития спиртного», – говорится в сообщении.
«Злоумышленница жестоко избила собутыльницу, причинив ей многочисленные травмы, от которых жертва позже скончалась в больнице», – заявили в «полиции».
За «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» задержанной грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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