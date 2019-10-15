В столице Беларуси участники ТКГ начали обсуждать ситуацию на Донбассе

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» сообщают, что «участники рабочей группы по гуманитарным вопросам приступили к работе в Минске».

Также в «ЛНР» утверждают, что «заседание рабочей группы по вопросам безопасности началось в Минске. На встрече основное внимание будет уделено вопросу разведения сил и средств на пилотных участках Золотое и Петровское».

В «ДНР» о встрече не сообщают.

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 1 октября.

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