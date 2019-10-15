По бюджету-2020 не стоит быть оптимистичным, – правозащитница

По бюджету-2020 не стоит быть оптимистичным – фактически он является бюджетом текущего года. При этом финансовый документ может быть еще не раз изменен. Об этом «Донецким новостям» рассказала правозащитница, юрист Общественного холдинга «Группа влияния» («Група впливу») Мария Красненко.

«Нужно понимать, что госбюджет на 2020 год, по сути, является бюджетом правительства Гройсмана и, исходя из основных показателей, не включает статьи "Донбасс", "Крым" (например, выплата пенсий жителям временно оккупированных территорий, восстановление разрушенной инфраструктуры, экологическая ситуация)», – объясняет Красненко.

Вместе с тем, по ее словам, годовой бюджет должен включать финансирование на подобные статьи в общем порядке, поскольку в соответствии с законодательством такие суммы должны учитываться.

«По данному бюджету не стоит быть оптимистичным – фактически он является бюджетом текущего года. Впрочем, этот финансовый документ может еще не раз быть изменен как Верховной Радой, так и Кабмином. Особое внимание следует уделять этому вопросу в последующие месяцы, поскольку именно тогда станут понятными результаты расходной части этого года», – считает эксперт.

С комментариями других экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Возвращение Донбасса: Что заложено в госбюджет-2020».

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