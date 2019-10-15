На Донетчине пожилой рецидивист набросился на гостя с ножом и топором

На Донетчине будут судить пенсионера, который набросился на гостя с ножом и топором. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обвиняемый – 69-летний мужчина, ранее дважды судимый за кражу и убийство человека.

«21 июля двое приятелей распивали спиртные напитки по месту жительства одного из них. Во время застолья, примерно в 17:30, 69-летний хозяин, возмутившись на высказанную в его адрес нецензурную брань, схватил топор и нанес гостю один удар топорищем по голове, после чего ударил его кухонным ножом в область грудной клетки», – говорится в сообщении.

«Сожительница потерпевшего вызвала на место преступления "скорую" и полицию, что не позволило злоумышленнику довести свой умысел по убийству до конца, и именно благодаря этому 60-летний пострадавший остался жив. Врачи диагностировали у него ушиб затылочной области головы и проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением сердца», – сообщили в прокуратуре.

До приговора суда обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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