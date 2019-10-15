На Донетчине мужчина попал под поезд

В Доброполье (Донецкая обл.) поездом травмирован мужчина. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

ЧП произошло в понедельник, 14 октября, на железнодорожной станции «Экономическая». От полученных травм мужчина скончался.

«В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от дежурной станции "Экономическая" о том, что ею на железнодорожном пути обнаружен травмированый мужчина. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа и карета "скорой помощи". Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью и по дороге в больницу 35-летний мужчина скончался. Пострадавший является жителем Доброполье», – рассказали в полиции.

Информация по данному факту внесена правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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