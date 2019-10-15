Угрожал ребенку и требовал деньги: На Донетчине задержали вооруженного ножом мужчину

В Краматорске (Донецкая обл.) патрульные задержали мужчину с ножом, который вероятно угрожал женщине физической расправой. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что ЧП произошло 11 октября.

На линию «102» позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что малознакомый мужчина, с которым она недавно познакомилась через интернет, угрожает навредить ее 13-летней дочери. Чтобы ребенок не пострадал, требовал 3 тыс. грн.

Также патрульным женщина рассказала, что 27-летний мужчина назначил ей встречу в конкретном месте в конкретное время.

«Полицейские решили выяснить что к чему, и тоже прибыли к условному месту встречи. Неподалеку они увидели мужчину, похожего по описанию, как тот, заметив патрульных, начал убегать. Догнав гражданина и проведя поверхностную проверку полицейские обнаружили в рукаве куртки кухонный нож. Вел гражданин себя неадекватно и агрессивно, поэтому к нему применили наручники», – рассказали в пресс-службе.

Для выяснения других обстоятельств дела мужчину доставили в Краматорский отдел полиции.

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