У Зеленского заявили, что разведение сил на Донбассе отложено

Разведение сил и средств в районе прифронтового населенного пункта Золотое (Луганская обл.), которое должно было начаться 7 октября, отложено. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк.

«Что касается разведения, абсолютно понятны опасения [жителей прифронтовой зоны]. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен», – сказал он.

«Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное перемирие определенное количество дней, которого не было», – добавил Костюк.

Он также заверил, что после отвода украинских войск от линии разграничения безопасность там будет обеспечиваться правоохранительными органами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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