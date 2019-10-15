Пенсии неподконтрольному Донбассу: В бюджете не предусмотрены средства на выплату долгов

В проекте госбюджета на 2020 год не предусмотрены средства на выплату долгов пенсионерам неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, пока госбюджет не принят окончательно, там возможны различные изменения. «Но в том проекте, который был озвучен, я не видел, к примеру, средств на выплату долгов пенсионерам неподконтрольной части Донбасса», – отмечает Спиридонов.

По словам эксперта, этот бюджет разрабатывался командой Гройсмана. «И, возможно, будет меняться. Но пока не видно, чтобы были подвижки в соответствующем направлении, хоть новые власти и обещали, что произойдет облегчение получения пенсионных выплат», – уверен Спиридонов.

«Учитывая, что за счет нашего бюджета это сделать сложно, нужно пытаться получить поддержку международного сообщества. Ведь это – наши пенсионеры, хоть и живущие на временно неподконтрольной территории. И если мы реально собираемся реинтегрировать часть Донбасса, находящуюся в данный момент по ту сторону линии разграничения, прятать голову в песок, как страус, – не выход», – добавляет он.

Если не справимся сами, считает политический эксперт, нужно привлекать международную помощь. «В свое время был "план Маршалла" по восстановлению экономики стран Европы, проигравших войну. Есть и другие примеры. Важно действовать, а не надеяться, что все "само рассосется"», – объясняет он.

С комментариями других экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Возвращение Донбасса: Что заложено в госбюджет-2020».

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