В «ДНР» : В Донецке двое мужчин продавали оружие и наркотики

В неподконтрольных украинским властям Докучаевске и Дебальцево местные жители хранили дома боеприпасы, а в Донецке двое мужчин торговали оружием. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», в Докучаевске местный житель хранил дома 2 запала, 1 гранату Ф-1 и патроны для автоматического оружия.

В Дебальцево мужчина хранил дома гильзы различным калибром, пули, порох и патроны.

В обоих случаях боеприпасы направлены на исследование, фигурантов обещают привлечь к «уголовной ответственности».

Кроме того, в «ДНР» утверждают, что «полицейские» задержали двух жителей Донецка, которые на территории Пролетарского района продавали наркотическое средство, оружие и боеприпасы. «Злоумышленники были задержаны в момент продажи огнестрельного оружия. При осмотре автомобиля одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли 400 патронов калибром 7,62 мм, автомат АК-74, а также наркотическое вещество», – сообщают в «республике».

Там добавляют, что «полиция» «по данному факту возбудила уголовное дело».

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