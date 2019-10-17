Пора платить за перемирие: В Донецке не готовы платить за войну

В неподконтрольном украинским властям Донецке заговорили о возвращении «Л-ДНР» под юрисдикцию Украины. Об этом рассказала одна из местных жительниц.

Как сообщила дончанка Татьяна Носач, больше всего опасений у местных жителей вызывают протесты, которые проходят на подконтрольной украинским властям территории в связи с согласованием Украиной «формулы Штайнмайера» и ситуацией с разведением сил и средств на линии разграничения, что подается российскими СМИ с усиленной «электризацией» украинского общества.

«Мы здесь больше боимся, что наступит более "горячая" фаза в связи с тем, что в украинском обществе не будут приниматься идеи о разведении. Я не слышала, чтобы тут сильно обсуждали "формулу Штайнмайера". Может быть по телевидению это происходит, но я стараюсь не смотреть телевидение здесь», – сказала она.

«Мне понравилось то, что уже когда я даже захожу в магазин, где включено радио, я слышу какие-то обсуждения – возможно ли, чтобы эти республики вернулись в Украину, нормально ли это или ненормально, какие-то студии, в которые поступают звонки. Если раньше я заходила в магазин и слышала, что мы должны освободить временно подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области, то теперь я слышу уже обсуждение – нормально это или ненормально, когда мы снова окажемся в Украине», – поделилась информацией Татьяна.

Дончанка считает, что людям по обе стороны линии разграничения необходимо общаться и слышать друг друга, чтобы прекратить войну на Донбассе: «Я вижу, что у них в Киеве какие-то четкие и жесткие политические позиции, которые они пытаются доказать, что только их позиция правильная. Но все равно нужно общаться. Я считаю, что мы достаточную цену заплатили за этот конфликт – все части Украины, которая подконтрольная и неподконтрольная. Пора уже что-то платить за перемирие, но на что мы готовы? Я, например, я войну больше не готова платить».

«Конфликт в нашем обществе очень сложен, и он разрушает общество. Может это не видно тем, кто живет в Украине и не ездит сюда, но мне видно, что не только то общество, которое по ту сторону линии соприкосновения, где я сейчас нахожусь, этот конфликт разрушает, но и общество на подконтрольной правительству территории», – считает жительница Донецка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське ТБ»

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